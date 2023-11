Tredici canzoni urgenti. Vinicio Capossela che show al Comunale

Ci siamo, Vinicio Capossela (nella foto) torna in Umbria: stasera alle 21 sarà in concerto al Teatro Comunale di Todi nell’ambito di “Con i tasti che ci abbiamo - Tredici canzoni urgenti in teatro“, il tour con il quale sta presentando in tutta Italia il suo nuovo lavoro discografico “Tredici Canzoni Urgenti“, vincitore della prestigiosa Targa Tenco 2023 nella categoria Miglior Album in assoluto. Con le nuove canzoni, ricche di tematiche sociali, legate come non mai all’attualità, ci sarà spazio anche per alcuni, celebri brani del suo ampio repertorio.

Ad accompagnare Capossela sul palco, ci saranno Andrea Lamacchia al contrabbasso, Piero Perelli alla batteria, Alessandro “Asso” Stefana alla chitarra, Raffaele Tiseo al violino, Daniela Savoldi al violoncello, Michele Vignali al sassofono. Per il cantautore è un ritorno nella regione alla quale è profondamente legato "Mi sempre di tornare a casa – dice l’artista – ricordando il suo profondo legame con il promoter Sergio Piazzoli. Il concerto è organizzato da Moon in June, prevendite su TicketOne