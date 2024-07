Tre nuovi Postamat attivi sul territorio

GUBBIO – Dopo i lavori di riqualificazione che hanno interessato l’ufficio postale di Mocaiana, Poste Italiane ha installato nuovi ATM Postamat in tre uffici postali del territorio. Uno è proprio quello di via dell’Assino di Mocaiana, un altro è quello di Pietralunga in Piazza Sette Maggio, 11 e il terzo a Gubbio in Via Leonardo da Vinci, 6. Si tratta di ATM con moderni dispositivi di sicurezza, tra cui un sistema di macchiatura delle banconote e una soluzione capace di prevenire la clonazione delle carte di credito, oltre che di un lettore barcode per rendere più semplice il pagamento dei bollettini prestampati tramite QR code.