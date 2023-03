Tre milioni per le strade Lavori al via da maggio

Maxi-piano di asfaltature per le strade. Un programma da tre milioni, finanziato dal mutuo che il Comune ha deciso di accendere, per cambiare il volto della viabilità. Arterie di tutte le aree, anche di montagna, saranno così interessate dai cantieri che si prevede possano partire a maggio e andare avanti almeno fino a ottobre. Si va da via dei Mille, via Oberdan e via Nazario Sauro, interessate dagli interventi di ripristino dei lavori che Vus realizzerà per le reti, passando per via Pietro Gori, via Marzabotto e tante altre. Sono 36 le vie interessate dai lavori. Il piano è diviso in quattro lotti anche per consentire la realizzazione degli interventi in maniera contemporanea. "Abbiamo ereditato una situazione problematica – commenta il vicesindaco Riccardo Meloni, con delega ai lavori pubblici –. Foligno è infatti un comune tra i cento con la maggiore estensione a livello nazionale e questo crea problemi anche sulle strade. Quest’anno invece sarà un anno importante per le strade Per questo voglio ringraziare il sindaco che ha compreso la necessità di imprimere una svolta".

"Grande soddisfazione per questo risultato che era un obiettivo dell’amministrazione comunale – afferma il sindaco Stefano Zuccarini – perché da troppi anni le risorse per le asfaltature erano davvero limitate. Abbiamo voluto puntare sulla manutenzione delle strade, investendo su un tema che necessitava di una svolta. Tanti gli interventi anche nella montagna, dove ci sono strade ridotte al limite della praticabilità".

Alessandro Orfei