Tre Comuni scelgono i sindaci. Assisi, duello Stoppini-Cicogna. Affluenza ai seggi in lieve calo

Tre Comuni umbri al voto per scegliere i rispettivi sindaci: Assisi, Amelia e Monte Santa Maria Tiberina. In nessun caso ci sarà ballottaggio, perché ad Assisi i candidati sono soltanto due e né Amelia né Monte Santa Maria Tiberina raggiungono i 15 mila abitanti. L’affluenza alle urne registra un lieve calo rispetto alla precedente tornata elettorale, ma resta comunque abbastanza stabile. Alle 19 di ieri sera, secondo i dati del Ministero, l’affluenza nei tre comuni umbri è stata del 37,08 per cento, contro il 38,12 dell’ultimo precedente. Quasi uguale rispetto al passato il dato di Assisl: 36,06 per cento di votanti contro 36,66. Lieve calo ad Amelia:, 39,04 contro 40,46, Nel comune ternano corrono Avio Proietti Scorsoni per il centrodestra e Pompeo Petrarca per il centrosinistra. Affluenza in calo a Monte Santa Maria Tiberina: 41,87 contro il precedente 49,03.

Ad Assisi sono le ultime ore, oggi, per le votazioni amministrative per l’elezione diretta del sindaco e il rinnovo del consiglio comunale, con i seggi che rimarranno aperti dalle 7 alle 15. Poi via allo spoglio che dovrà definire gli assetti del Comune. Ieri mattina i due candidati per la fascia tricolore, Valter Stoppini, sindaco facente funzione, per il centrosinistra ed Eolo Cicogna, per il centrodestra – sono appoggiati da cinque liste ciascuno, per un totale di 160 aspiranti al massimo consesso cittadino – hanno votato nei rispettivi seggi: il primo a Torchiagina, il secondo a Santa Maria degli Angeli, con le immancabili foto di rito. Sono 23.026 gli aventi diritto al voto nel Comune di Assisi, con 11.204 uomini e 11.822 donne, su una popolazione di 27.880 abitanti (ultimi dati Istat. Sono 32 i seggi allestiti nel territorio comunale. Per consentire il rinnovo delle tessere elettorali e il rilascio di eventuali duplicati, gli uffici comunali saranno aperti anche oggi: la sede centrale di Santa Maria degli Angeli e le delegazioni di Assisi e Petrignano dalle ore 7 alle 15. Per facilitare il raggiungimento dei seggi elettorali da parte degli elettori portatori di handicap, il Comune ha organizzato un servizio di trasporto pubblico dedicato.