Travolto da lastra di metallo. Operaio 58enne trasportato in ospedale in “codice rosso“

Paura per un operaio di 58 anni rimasto ferito e con fratture a un braccio e a una gamba provocate dalla caduta di una pesante lastra metallica mentre lavorava in un’azienda per la produzione e la commercializzazione di manufatti in cemento. L’uomo, originario della Calabria e residente in una frazione di Foligno, è stato subito soccorso: l’ambulanza del 118 lo ha trasportato, in codice rosso, all’ospedale Santa Maria della Misericordia. Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Assisi, coordinati dal vicequestore Francesca Di Luca, i vigili del fuoco, i tecnici del Servizio prevenzione e sicurezza ambienti lavoro dell’Usl 1 e dell’ispettorato del lavoro per gli adempimenti di legge. L’incidente, il terzo dall’inizio di quest’anno nel comprensorio assisano-bastiolo, il sesto da ottobre 2023, si è verificato intorno alle 16, in una storica impresa dell’Assisano. L’uomo, all’interno dell’azienda, da quanto si è appreso, stava operando su una linea automatizzata per la produzione di manufatti in cemento. Ad un tratto, un contenitore per lo spostamento dei prodotti finiti sarebbe caduto da circa sei metri, colpendo l’operaio sulla parte sinistra, provocandogli fratture agli arti e ferite. Gli altri dipendenti hanno subito dato l’allarme, con ambulanza del 118 di Assisi, i pompieri e la Polizia arrivati a sirene spiegate. L’uomo, dolorante, ma cosciente è stato preso in carico dai sanitari del 118 che, visto il quadro clinico, hanno disposto il trasferimento a Perugia, al Santa Maria della Misericordia. In corso gli accertamenti da parte dell’Usl per stabilire le cause dell’incidente.

Maurizio Baglioni