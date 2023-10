Trasimeno senza plastica. Ecco i ’mangiabottiglie’

A Castiglione del Lago arrivano due "mangiaplastica". Si tratta di compattatori selettivi per bottiglie di plastica in Pet. La grafica esterna informerà l’utente sulle modalità di funzionamento. I cittadini potranno conferire le bottiglie in plastica Pet dopo l’identificazione, tramite tessera sanitaria, carta d’Identità o App dedicata. Le bottiglie idonee vengono accettate e compattate, riducendo il volume iniziale fino al 95%. I cittadini riceveranno un punto per ogni bottiglia conferita, che saranno utilizzati come sconti nei negozi che aderiranno all’iniziativa. Nelle prossime settimane verranno date ulteriori informazione sui luoghi di installazione e sul funzionamento dei compattatori. La notizia è stata data dall’assessore Fabio Duca a margine della firma del "patto" con Plastic Free da parte del vicesindaco Andrea Sacco: "La firma del protocollo d’intesa fra il Comune di Castiglione del Lago e l’associazione Plastic Free è un ulteriore dimostrazione di come l’amministrazione comunale sia concretamente attenta alla salvaguardia del territorio attraverso un costante rapporto di collaborazione con Plastic Free: adozione di politiche di contrasto agli abbandoni, massimo impegno nell’educazione e nella sensibilizzazione dei cittadini, presenza nelle scuole attraverso progetti di educazione e presa di coscienza della tutela dell’ambiente in cui viviamo sono alcuni degli aspetti che contraddistinguono il nostro intervento. Siamo orgogliosi della risposta delle associazioni e della cittadinanza agli stimoli che vengono dati". Castiglione del Lago per l’evento nazionale "Sea & Rivers" di domenica ha aderito con 51 volontari che hanno raccolto 153 kg di rifiuti vari con oltre un chilo di mozziconi di sigaretta.