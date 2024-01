’Trasimeno per tutti’, c’è il bando del turismo accessibile

CASTIGLIONE DEL LAGO – "Trasimeno per tutti" è un progetto realizzato dall’Assessorato al Turismo della Regione Umbria per sviluppare un sistema turistico accessibile e inclusivo nel comprensorio del lago umbro ed è stato pubblicato un avviso riservato a persone con disabilità, che potranno candidarsi entro il 16 gennaio, per la realizzazione di tirocini extracurriculari presso soggetti privati e cooperative. Realizzato dall’Assessorato in collaborazione con Felcos Umbria, SviluppUmbria e Anci Umbria, "Trasimeno per tutti" si avvale di un contributo della Presidenza del Consiglio (Ufficio per le politiche in favore delle persone con disabilità) e l’avviso pubblico consentirà di presentare la propria candidatura entro il 16 gennaio a coloro che siano iscritti a uno dei Centri per l’Impiego dell’Umbria, che abbiano compiuto 18 anni e siano in età lavorativa, oltre ad essere in possesso di titoli, qualifiche, certificazioni e/o esperienze che abbiano pertinenza con la materia. Per ogni ulteriore informazione: [email protected], tel. 0742 350202.