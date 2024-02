Trasimeno Music Festival, nove concerti tra Magione e Perugia

Nove concerti con interpreti di musica classica dalla fama internazionale e giovani di talento per il ritorno del Trasimeno Music Festival, organizzato e diretto della pianista canadese Angela Hewitt innamorata dell’Umbria. L’edizione numero 19 si terrà dal 27 giugno al 3 luglio con nove concerti in luoghi di grande suggestione e forte richiamo culturale e turistico: la Basilica di San Pietro, l’Oratorio di San Francesco dei Nobili e l’Auditorium San Francesco al Prato a Perugia, il Castello del Sovrano Militare Ordine di Malta a Magione, la Piazzetta di San Savino, borgo lacustre, frazione di Magione. Nell’arco di 8 giorni saranno accolti interpreti celebrati e giovani di talento, che si avvicenderanno in un’atmosfera serena, apprezzata da spettatori provenienti da tutto il mondo che tornano ogni anno.

Oltre Angela Hewitt, si esibiranno Jordi Savall (viola da gamba), Hakan Gügör (kanun), Dimitri Psonis (santur, liuto, chitarra moresca, percussioni), l’Orchestra da Camera di Perugia, i pianisti Jaeden Izik-Dzurko, Chiara Biagioli e Jonathan Ferrucci, l’Orchestra della J.S. Bach-Stiftung, St. Gallen con Rudolf Lutz (direttore, organista) e poi il baritono Peter Harvey, il soprano Miriam Feuersinger, Esther Hoppe al violino, Christian Poltera al (violoncello) e il Valo Quartet composto da Maria Włoszczowska, Tim Crawford, Lilli Maijala, Amy Norrington, Petrit Çeku alla chitarra e Anna Bonitatibus, mezzosoprano.

Special guest di questa edizione è Sir Simon Schama (nella foto) intellettuale, storico e critico d’arte britannico di fama mondiale: martedì 2 luglio, sarà alla Sala dei Notari, alle 16 e intervistato dal giornalista Eric Friesen affronterà alcune delle tematiche più scottanti dell’attualità e parlerà dell’influenza che l’arte e gli artisti hanno esercitato. Il concerto gratuito “Anteprima Festival” si terrà martedì 26 giugno nella Piazzetta di San Savino in memoria di Guglielmo Beneduce, Direttore Operativo del Festival scomparso a dicembre.

Già aperta la vendita per i pacchetti e abbonamenti al pubblico, i singoli biglietti si potranno acquistare dal 15 aprile.