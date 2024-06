"Trasimeno? Ecco cosa fare". La ricetta dei Dem per il lago

"Lascia estremamente perplessi la nota congiunta dei consiglieri regionali della Lega Rondini e Mancini rispettivamente, rappresentante del Trasimeno in Regione e presidente della Commissione Ambiente", così in una nota Simona Meloni capogruppo Pd Regione Umbria, Marco Meloni, capogruppo Pd Unione dei Comuni del Trasimenono, e Stefano Vinti, segretario Pd Trasimeno. "Quello che oggi è necessario – spiegano i tre Dem – per poter affrontare concretamente le numerose problematiche che si presentano sul Trasimeno sono: istituzione di una cabina di regia che coinvolga tecnici e professionisti che nel corso degli anni hanno gestito le criticità del lago; semplificazione dei procedimenti autorizzativi, anche attraverso la promulgazione una legge speciale per il Trasimeno; la certezza di finanziamenti costanti tali da consentire una manutenzione ordinaria; uno studio multidisciplinare sulla situazione idrica attuale del Lago che tenga conto dei mutamenti climatici, che proponga modalità sia tecniche che regolamentari per la gestione delle attività di dragaggio, per il contenimento e intercettazione del trasporto solido e uno studio sulla accentuata mobilitazione dei depositi fondali, che soprattutto in quest’ultimo periodo, sta causando in maniera eccezionale l’inagibilità di darsene, approdi e strutture dedicate sia alla navigazione pubblica che da diporto. Resta comunque quale priorità assoluta la stabilizzazione del livello del Lago". E, infine, "è veramente imbarazzante – concludono – che, giunti quasi al fine della consiliatura regionale, i problemi del Trasimeno siano ancora esattamente gli stessi di cinque anni fa e per questo lascia appunto stupiti la nota degli esponenti del centrodestra".