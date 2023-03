Tragedia sul Trasimeno: marito e moglie trovati morti nel loro appartamento. Ipotesi omicidio-suicidio

Marito e moglie trovati morti a Tuoro sul Trasimeno. I rilievi dei carabinieri (Fotoservizio Crocchioni)

Tuoro sul Trasimeno (Perugia) – I corpi senza vita di due persone, marito e moglie, sono stati trovati nella prima serata di oggi nella loro abitazione di Tuoro sul Trasimeno. L’uomo, Lamberto Roscini, è stato trovato in un annesso del giardino con una corda al collo. La ricognizione sul corpo della donna, Francesca Giornelli, da parte del medico legale avrebbe confermato l'assenza di segni esterni evidenti collegabili a un'azione violenta, ma gli accertamenti effettuati sembrerebbero confermare l'ipotesi dello strangolamento. Sarà necessaria l'autopsia per chiarire le cause della morte della donna, 59 a nni. Le salme sono state portate via dall'abitazione di Tuoro per essere trasferite in obitorio. Le indagini proseguono nel più stretto riserbo.

Sul posto il magistrato di turno e il medico legale che potrà fornire più elementi utili a ricostruire quanto accaduto.

Notizia in aggiornamento