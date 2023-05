Trafocoop, primo giorno di lavoro nella fabbrica in ’autogestione’

PANICALE – Primo giorno di lavoro alla Trafocoop. Un lunedì davvero speciale con la riapertura dei cancelli e i macchinari che si sono riavviati grazie ai 31 ex dipendenti, ora soci lavoratori, dell’azienda di trasformatori di Tavernelle che dopo un lungo e difficile percorso hanno deciso di rilevare dal fallimento la loro fabbrica e ripartire. "Una sfida territoriale davvero coraggiosa, dopo una serie ventennale di esperienze imprenditoriali fallimentari provenienti da fuori – ha commentato il sindaco Giulio Cherubini – Una sfida cooperativa costruita con importanti sacrifici personali dei lavoratori, supportati e guidati nella costruzione di una proposta imprenditoriale e finanziaria da Confcooperative Umbria. Ringrazio l’assessorato regionale alle attività produttive guidato da Michele Fioroni, che, nella fase più critica dello scorso anno, ha ascoltato e raccolto le istanze del nostro territorio nel tavolo di crisi". E ieri l’assessore Fioroni non è mancato alla riapertura dei cancelli e al primo importante giorno di lavoro per un in bocca al lupo ai ragazzi della Trafocoop nella finalmente "loro" azienda.