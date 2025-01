Tra torcolo, fede e processione: sono le ’luci’ di San Costanzo

PERUGIA – La comunità civile e religiosa del capoluogo e dell’Arcidiocesi di Perugia-Città della Pieve si appresta a festeggiare solennemente, domani e mercoledì 29, il patrono San Costanzo. Fitto il programma sia religioso che civile. Domani pomeriggio la “luminaria” guidata dall’arcivescovo Ivan Maffeis, che partirà da Palazzo dei Priori per raggiungere la basilica di San Costanzo, transitando per la “via sacra perugina”, davanti alla chiesa dell’altro Santo patrono, il vescovo e martire Ercolano, e alle basiliche di San Domenico e di San Pietro. A San Costanzo, durante la celebrazione dei Primi vespri, si rinnoverà il dono del cero votivo da parte della sindaca Vittoria Ferdinandi e di altri doni in memoria del Patrono. Il 29 gennaio, al mattino (ore 11), in cattedrale, l’arcivescovo presiederà insieme al Clero diocesano la solenne concelebrazione eucaristica. Per tutta la giornata di mercoledì ecco la grande Fiera in Borgo XX Giugno, mentre in corso Vannucci saranno aperti gli stand per la degustazione del tradizionale ’torcolo’, uno dei simboli di Perugia.