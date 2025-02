Tra storia e romanzo. Il libro di Gianni Dentini

PASSIGNANO - La biblioteca comunale di Passignano organizza l’incontro con Gianni Dentini, autore del romanzo “Il frate di Malridotto. La storia di Ranallo e Matilde nel Trasimeno del 1600“ che si terrà venerdì 28 alle 17 nella Biblioteca del Territorio di Passignano sul Trasimeno. Dialogherà con l’autore Alessandra Moroni. Dentini, autore di varie ricerche di storia locale, nel suo primo romanzo storico narra la vicenda d’amore di Ranallo e Matilde e ricostruisce le vite di Agilla, di Giovanni e di altri abitanti del Trasimeno nella piena età moderna, tra la seconda metà del ‘500 e l’inizio del ‘600. Spunto per raccontare in forma romanzata queste avventure storiche è stata la scoperta di una fonte d’archivio, un documento del 1600, riportato in forma integrale all’inizio del volume. In compagnia dei personaggi costruiti da Dentini il lettore percorrerà sentieri, visiterà luoghi e vivrà emozioni familiari a chi è cresciuto tra le colline intorno al Trasimeno e scoprirà le vicende, i luoghi e le abitudini quotidiane di chi, in quell’epoca, viveva sulle sponde del Trasimeno.