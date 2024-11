Tra cristianesimo, diritti e impegno politico. Incontro alla Cittadella

ASSISI – Un incontro per approfondire il tema del cristianesimo e dell’impegno politico avrà luogo sabato 30 novembre 2024, alle ore 17, nella Sala San Giovanni della Cittadella Laudato si’. Punto di partenza sarà la riflessione sul libro "Un’esperienza del passato. Un’idea per il futuro?" di Luca Kocci. Ad aprire i lavori saranno i saluti di Tonio Dell’Olio, presidente della Pro Civitate Christiana, e Luigino Ciotti, presidente del Circolo Primo Maggio. Interverranno Nella Borri, già docente di Psicologia sociale presso l’Università degli Studi di Perugia, Mattia Ferrari, presbitero e cappellano di Mediterranea Saving Humans e Giovanni Russo Spena, docente universitario ed ex parlamentare. La discussione sarà coordinata da Mariano Borgognoni, direttore della rivista Rocca, e vedrà la partecipazione dell’autore Luca Kocci. L’iniziativa, sottolineano i promotori, si rivolge a tutta la cittadinanza con l’obiettivo di stimolare una riflessione collettiva su esperienze storiche e modelli futuri di impegno sociale e politico.