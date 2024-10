Tra Castiglione e Olympia vince lo spettacolo. Il pari muove la classifica

CASTIGLIONE DEL LAGO

3

OLYMPIA THYRUS

3

CASTIGLIONE DEL LAGO: Guerri, Sabadashka,Vassallo, De Montis, Ferri, Dias, Manchia, Cesarini, Ruggieri, Bartolini, Lautaro. A disp.: Chiarello, Lesti, Sanchez, Roscini, Rachini, Versiglioni, Galeotti, Skendaj, Treppiedi. All.: Machi

OLYMPIA THYRUS: Quaranta, Kola, Siragusa, Kuqi, Gibilei, De Santis, Miliacca, Grassi, Gesuele, Poggi, Angeli. A disp.: Federici, Alabitri, Bernardini, Sugoni A., Filipponi, Sugoni N., Dita, Sugoni Mat. All.: Sugoni Marco

Arbitro: Antonelli di Foligno (Batini-Castellani di Foligno)

Marcatori: 9’ pt Ferri (C), 21’ pt Kuqi (O), 27’ pt Lautaro (C), 30’ pt Kola (O), 37’ st Gesuele (O), 45’ st Bartolini rig. (CA).

Note: espulso al 25’ st N. Sugoni (O) per scorrettezze

CASTIGLIONE DEL LAGO - Pari e spettacolo al Giommoni nello scontro salvezza fra Castiglione del Lago e Olympia Thyrus. Padroni di casa avanti con Ferri dopo 9 minuti. I ternani trovano il pari immediato con Kuqi che fa 1-1 al 21’. I lacustri si riportano di nuovo avanti con Lautaro al 27’. La formazione di Sugoni non ci sta e alla mezzora Kola firma il 2-2. Gesuele ha sui piedi la palla del nuovo vantaggio ma Quaranta risponde presente. In avvio di ripresa ancora pericoloso il Castiglione del Lago con Ruggieri. Poi i ternani restano in dieci per il rosso a Nicolò Sugoni ma mettono comunque la freccia con Gesuele che approfitta di un’incertezza di Guerri. Sembra finita ma, in pieno recupero, Antonelli vede un fallo in area di rigore e assegna il penalty che accende le proteste dei ternani. Dal dischetto va Bartolini che non sbaglia, secondo gol di fila per l’attaccante biancorosso.