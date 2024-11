Tourné e Sanfra Tutti i colori dello spettacolo

Musica, letteratura, stand up comedy, talk e performance multidisciplinari per due stagioni strepitose e amatissime dal pubblico, “Sanfra“ e “Tourné“: ognuna con il suo brand e i suoi tratti distintivi ma pronte a intrecciare il cammino con spettacoli condivisi, organizzate entrambe dall’Associazione umbra della canzone e della musica d’autore e da Mea Concerti che ieri hanno presentato i cartelloni a Palazzo della Penna (nella foto sopra). “Tourné“, hanno raccontato Lucia Fiumi, presidente e Gianluca Liberali, direttore artistico, è il format ben consolidato che si svolge a Perugia (in vari spazi), ad Assisi, Orvieto e Spoleto mentre “Sanfra“ è la stagione di nuova generazione, aperta alla ricerca e alle sperimentazioni che tiene banco nel suggestivo Auditorium San Francesco al Prato, finalmente a pieno regime.

"Un programma ricco, articolato e di qualità – ha sottolineato Marco Pierini, vicesindaco e assessore alla cultura –, sono lieto che la presentazione sia nella sede di un museo, tornato a ragionare di arte contemporanea, la collaborazione del Comune sarà sempre più forte". L’assessore Fabrizio Croce ha poi auspicato la nascita "di un circuito regionale per lo spettacolo dal vivo" e Veronica Cavallucci, assessora alla cultura di Assisi, ha evidenziato la centralità del Lyrick.

Le stagioni entrano nel vivo anche se i cartelloni sono in continuo aggiornamento. "Il nostro spartiacque è il Festival di Sanremo, dopo si aggiungeranno molti spettacoli" racconta Liberali, che ricorda la data zero del nuovo tour di Ermal Meta (foto sotto), il 28 marzo al Mancinelli di Orvieto e un’altra prima assoluta al Lyrick che verrà svelata a breve. Quattro gli spettacoli in comune tra le due stagioni: "Tourné porta a San Francesco al Prato eventi più a carattere nazional-popolare". E così l’11 gennaio c’è Carlo Amleto con “Scherzo N°1, Opera Prima” in una commistione tra comicità, musica, sketch e canzoni, il primo febbraio Vittorio Sgarbi racconta “Michelangelo. Rumore e paura”, il 2 marzo sono attesi Elio Germano e Teho Teardo con uno spettacolo di musica e teatro, basato sul romanzo di Pasolini “Il Sogno di una Cosa” mentre il 21 marzo sarà la volta di Federico Buffa con “La Milonga del Fútbol”, viaggio tra Sivori, Maradona e Messi.

SANFRA Tantissime proposte per il gioiello perugino che stasera propone la comicità di Jonathan Canini con “Vado a vivere con me“ e lancia il nuovo sito internet realizzato da Fattoria Creativa con tutto il programma e le sue varie anime (Auditorium, museo, centro congressi e luogo di cultura). Tra gli spettacoli, ecco “Solo Coppi temo”, format originale con Serse Cosmi e Dj Ralf il 5 dicembre, il Capodanno con Karima e poi Carolina Crescentini il 18 gennaio con “A futura memoria” dedicato a Anna Politkovskaja, l’omaggio a Ennio Morricone dell’Ensemble Le Muse, il concerto di Claudio Vignali e Javier Girotto e ad aprile Roberto Cacciapaglia, Filippo Caccamo con “Le Filippiche” e l’evento internazionale con Joan As Police Woman.

TOURNÉ Anche qui ci sono tanti, tantissimi eventi. Tra questi il 7 dicembre al Lyrick il quartetto di archi dei 40 Fingers, il 6 gennaio al Morlacchi “Alla scoperta di Morricone” con l’Ensemble Symphony Orchestra e poi le serate con Umberto Galimberti al Lyrick e al Teatro Nuovo di Spoleto (29 e 30 gennaio) e quelle con Paolo Crepet, a Spoleto e al Morlacchi ((24 e 25 febbraio). A Spoleto ci sarà anche Giorgia Fumo, al Lyrick gli omaggi ai Queen, a Franco Battiato con “Voglio vederti danzare“ e alla coppia Mogol-Battisti con “Canto libero”. Oltre a Ermal Meta, in arrivo il concerto di Cristiano De André il 12 aprile al Lyrick seguito la sera dopo dal ritorno, a grande richiesta di “Carmina Burana – Bolero”. Infine venerdì 9 maggio, sempre ad Assisi, “Delitti allo specchio”, con i grandi casi raccontati da Roberta Bruzzone.