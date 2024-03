Tourné cala il tris tra Assisi e Spoleto

Un fantastico tris per la stagione Tourné, promossa da Aucma e Mea Concerti con tre eventi attesi ad Assisi e Spoleto, in rapidissima successione.

Si comincia questa sera alle 21 al Lyrick di Assisi con i “Pink Floyd Legend“ nella tappa umbra del tour che celebra i 50 anni dall’uscita di “The dark side of the moon”, uno degli album simbolo dei Pink Floyd, tra i più venduti di tutti i tempi e considerato uno dei più influenti della storia della musica. Nelle due ore di concerto, oltre all’esecuzione integrale del capolavoro del 1973, i Legend riproporranno anche tutti i più grandi successi della band inglese, accompagnati dai video originali d’epoca proiettati sul grande schermo circolare e immersi nel nuovo disegno luce e laser. La tribute-band è composta da Fabio Castaldi, Alessandro Errichetti, Simone Temporali ed Emanuele Esposito, con Giorgia Zaccagni, Nicoletta Nardi e Sonia Russino ai cori e Maurizio Leoni al sassofono solista. I Legend sono la band italiana riconosciuta da critica e pubblico come la migliore interprete dei capolavori dei Pink Floyd, testimoniato dal tutto esaurito in ogni data.

Domani, sempre al Lyrick alle 21, spazio a “Pfm canta De André“. A 45 anni dal celebre tour “Fabrizio De André e Pfm in concerto”, la Pfm torna sui palchi con un tour che rende omaggio allo straordinario sodalizio tra la prog band più famosa al mondo e il cantautore genovese. Per rinnovare l’abbraccio fra il rock e la poesia, alla scaletta originale saranno aggiunti anche brani tratti da “La buona Novella”, completamente rivisitati dalla band. Sul palco ci sarà stasera una formazione spettacolare, con tre ospiti d’eccezione: Flavio Premoli (fondatore Pfm) con la magia delle sue tastiere, Michele Ascolese, chitarrista storico di Faber, e Luca Zabbini, leader dei Barock Project.

In contemporanea, sempre domani alle 21 ma al Teatro Nuovo Menotti di Spoleto sale sul palco “Queen Rhapdody”: la favola di Freddie Mercury e dei Queen è rievocata dalla penna di uno dei più prestigiosi autori italiani, Francesco Freyrie in uno spettacolo nello spettacolo dove video, musica e favola si intrecciano in un crescendo di emozioni, dagli esordi a “A Night at the Opera”, dal Live Aid a Wembley. Con la regia di Daniele Sala e un contributo di Katia Ricciarelli per rivivere sul palco la leggenda di una band che ha scritto la storia del rock e non solo. Alla voce Sonny Ensabella, alla batteria Paolo Valli.

Prevendite dei biglietti su TicketItalia e TicketOne.