"Totale disinteresse verso lo sviluppo"

GUALDO TADINO "Presciutti e la sua amministrazione perseguono la linea politica di disinteresse totale per lo sviluppo della città". Il giudizio del coordinamento di Forza Italia si riferisce al bilancio approvato dal Consiglio comunale. Citano la "totale indifferenza" sui temi del lavoro con "gli unici sussulti, in classico stile sindacalista, che si avvertono quando ci sono scadenze importanti nelle ormai tristemente note crisi aziendali del territorio"; i ritardi nel settore turistico; le criticità e le manutenzioni nelle frazioni; la "marea di progetti ancora lungi dal divenire conclusi", come il Centro promozionale della ceramica, lo spostamento del Germoglio in nuova sede, il locale comunale presso Il Granaio, l’acquisizione dell’ex Icap, il recupero della ex stazione. Sul progetto dell’Area Rocchetta, "nonostante i solleciti della scorsa seduta, non abbiamo trovato la tanto desiderata delibera che avrebbe consentito di sbloccare il progetto nella parte bassa dell’area". I forzisti si dicono "seriamente preoccupati per questa navigazione a vista e vigileremo ancora con più determinazione".

A.C.