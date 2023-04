Torre di San Savino Parte il restyling

Partiti i lavori sulla Torre di San Savino che permetteranno non solo di renderla accessibile ma di raggiungerne la sommità regalando una spettacolare vista sulla Valle e un punto di osservazione unico sul lago Trasimeno. Il progetto prevede l’installazione di un ascensore panoramico all’interno della torre – che percorre per l’intera altezza, senza tuttavia fuoriuscire dalla copertura – in acciaio e vetro. Verrà inoltre realizzata una scala in legno e acciaio che, grazie a 75 gradini e 7 livelli complessivi, permetterà l’accesso alla sommità della torre, ad un’altezza di circa 22 metri. L’intervento, che prevede un investimento di circa 150mila euro, è finanziato per l’80% da fondi europei nell’ambito del Programma di Sviluppo Rurale per l’Umbria e arriva dopo un lungo e complesso iter burocratico, avviato a fine 2019, ponendosi in continuità operativa con i lavori realizzati da Umbra Acque che hanno consentito la rimozione della vecchia cisterna-serbatoio in laterocemento posta all’interno della torre.