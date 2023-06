Torneo dei Rioni La Rocca si ’accende’

TODI – Conto alla rovescia per uno degli appuntamenti sportivi più partecipati dalla comunità cittadina. È il Torneo dei Rioni, la cui tradizione è iniziata nel 2016 in Piazza del Popolo ma che in anni più recenti ha trovato la sua collocazione ideale al parco della Rocca. Si tratta di una disfida di calcetto in notturna nella quale si affrontano 12 squadre del territorio, da venerdì 23 giugno a domenica 2 luglio. La presentazione delle formazioni si terrà giovedì 22 luglio nella Sala del Consiglio comunale, alle ore 18:30, con a seguire la cena delle squadre e delle tifoserie nel chiostro di San Fortunato, confermato quale sede delle Taverne, attive per l’intera durata della manifestazione.

Oltre al calcio e alla gastronomia, ci sarà anche la musica post partita, con ogni sera una proposta diversa all’ombra delle colonne di Beverly Pepper e del Mastio della Rocca. Ad organizzare tutto, con il patrocinio del Comune, è l’associazione Loop. L’albo d’oro vede vincitori Pantalla (2016), Pian di Porto (2017), Torresquadrata (2018), Ilci (2019) e ancora Pian di Porto (2022), squadra arrivata sempre in finale. Ai nastri di partenza le formazioni di Porta Fratta, Porta Romana, Piazza, Cappuccini, Collevalenza, Ilci, Pian di San Martino, Ponterio, Cappuccini, Vasciano, Pantalla e, ovviamente, Pian di Porto. "È un momento di grande e sana aggregazione - sottolinea il sindaco Antonino Ruggiano - che appassiona e coinvolge migliaia di persone, in un crescendo che vede la città vivere delle serate che, nel nome dello sport e del campanilismo, rinsaldano i rapporti tra le generazioni e le tante realtà del territorio".

S.F.