Tornano le visite guidate ai “gioielli“ del territorio. S’inizia oggi con il Tempietto sul Clitunno

SPOLETO - Sono quattro gli appuntamenti gratuiti per i possessori della Spoleto Card in programma a febbraio. Si parte oggi alle 13 con la visita guidata a cura di Coop L’Orologio al Tempietto sul Clitunno “Un piccolo gioiello longobardo“ (luogo di incontro biglietteria). Il secondo appuntamento si terrà domenica 9, alle 11 e sarà una visita guidata alla Casa Romana dal titolo “La Casa romana: uno scrigno nascosto nel cuore della città“ curata dai volontari del Servizio civile nazionale (luogo di incontro biglietteria). Domenica 16 alle 11 con “I mille volti della Rocca“, una visita a cura del personale per i servizi culturali del museo del Ducato di Spoleto (luogo di incontro biglietteria della Rocca). L’ultimo appuntamento domenica 23 alle 15 a Palazzo Collicola e una visita guidata alla mostra temporanea a cura del direttore dei Musei Civici Saverio Verini.