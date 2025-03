Tornano le “Giornate Dantesche“, Foligno celebra il sommo poeta

Dante Alighieri torna sotto i riflettori con la nuova edizione delle “Giornate Dantesche”: una settimana di incontri, dibattiti, conferenze, che animeranno Foligno da lunedì 31 marzo a domenica 6 aprile, a celebrazione dello speciale rapporto storico che, da secoli, intercorre tra l’opera di Dante Alighieri e Foligno dove vide la luce l’11 aprile 1472 la prima edizione a stampa della Divina Commedia, realizzata nella bottega Orfini-Numeister. Il filo rosso di questa edizione "sarà il ventottesimo canto del Purgatorio che racconta l’arrivo di Dante nell’Eden" spiega Cristiana Brunelli, presidente del Comitato di coordinamento per lo studio e la promozione della prima edizione a stampa della Divina Commedia. Martedì 25 marzo si terrà l’anteprima in occasione del Dantedì, con un intervento di Paolo di Paolo e l’inaugurazione della mostra “Comicon, drawing Dante”.

Il cartellone ospita i più celebri dantisti e illustri esponenti della scena culturale nazionale (come Franco Cardini, Milo De Angelis, Alessandro Masi, Emanuele Trevi) in incontri, dibattiti, conferenze, presentazioni di libri ed eventi culturali, su Dante e la sua opera, sulla storia della stampa e in particolare sul dialogo dell’opera dantesca con la letteratura e gli scrittori contemporanei. Dal 2006 c’è anche l’arte contemporanea con un artista di fama coinvolto per realizzare opere grafiche ispirate alle cantiche dantesche per inserirle nella ristampa anastatica dell’editio princeps di Foligno.

A illustrare la copia anastatica in questa edizione sarà l’artista Ubaldo Bartolini, esponente della corrente della pittura colta o anacronismo inaugurata da Italo Mussa. La sua opera verrà presentata al pubblico martedì primo aprile a Palazzo Trinci, nella Sala Sisto IV, a cura di Italo Tomassoni. Non mancherà la Maratona Dantesca, con la lettura integrale del Purgatorio, venerdì 4 aprile, mentre nella giornata conclusiva di domenica 6 è prevista la consegna del Premio Divina Foligno 2025 all’attore Michele Placido (nella foto) quale riconoscimento dedicato alla carriera e alla diffusione della lingua e cultura italiane.