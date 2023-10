Tornano in Umbria le Giornate Fai d’Autunno. Visite guidate e porte aperte alla bellezza

Porte aperte alla bellezza: sabato 14 e domenica 15 ottobre tornano, per la dodicesima edizione, le “Giornate Fai d’Autunno“, l’attesissimo evento di piazza che il Fondo per l’Ambiente Italiano dedica ogni anno al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro paese con speciali visite a contributo libero in luoghi straordinari, spesso inaccessibili o insoliti, curiosi, poco conosciuti e valorizzati. E l’Umbria partecipa con entusiasmo con un fitto calendario di eventi, disponibili sul sito www.giornatefai.it dove sono indicate anche le modalità di partecipazione. Ecco allora una guida ad alcune delle aperture più interessanti nella regione. A Foligno sarà possibile visitare la Cappella Dottori a Palazzo Clarici, oggi sede della Caserma dell’Arma dei Carabinieri: oltre alla Cappella e i suoi affreschi si vedranno anche il Salone d’onore e il “Salottino cinese”. Nel Comune di Passignano verrà aperto straordinariamente, dopo un lungo restauro, Palazzo Coppa, che campeggia il centro fortificato di Castel Rigone e ingloba una delle torri della cinta muraria. Visite guidate (dalle 10 alle 17) ad Arrone (nella foto), in un itinerario alla scoperta dell’antica rocca nel cuore del parco del Nera. Domenica si potrà anche visitare il campanile della chiesa di Santa Maria Assunta con tanto di esibizione dei campanari. Visita guidate anche a Casteldilago, il borgo di San Valentino, edificato su una collina calcarea che sovrasta la valle del Nera, dal piccolo museo della ceramica, generalmente chiuso al pubblico, alla chiesa di San Nicola. A Terni si potrà visitare Palazzo Manni, una finestra sulla città dell’Ottocento, a Orvieto il Monastero di San Paolo con il chiostro, l’Oratorio con gli affreschi della prima metà del ’500, il Refettorio e la Chiesa.

Sofia Coletti