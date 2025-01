Torna “Spazio Perugino“. Corso di animazione per le nuove generazioni

“Spazio Perugino“ prosegue a gennaio con un corso gratuito di animazione, alla Biblioteca della Galleria Nazionale dell’Umbria, ogni lunedì e mercoledì dalle 17 alle 19. Promosso dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il progetto vuole favorire e sostenere la creazione di spazi di aggregazione per le nuove generazioni, con due indirizzi, analogico e digitale.

Il primo, condotto dall’Associazione Umbria Fumetto, si è svolto a novembre per apprendere le tecniche del disegno a mano con il linguaggio del fumetto. Da ieri ha preso il via la seconda parte del laboratorio, quella digitale, che porterà alla realizzazione di un corto animato in 2D con protagonista il pittore Pietro Vannucci, detto il Perugino.

Il corso è tenuto da Marco Del Buono, regista e animatore che opera da anni nell’ambito della comunicazione e del cinema con Dromo Studio, si rivolge a giovani dai 14 ai 25 anni e vuole introdurre i partecipanti alle basi dell’animazione digitale, con lezioni teoriche e sessioni pratiche per realizzare una breve storia animata.