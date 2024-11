Torna “Sguardi“, si parla di Anna Maria Ortese

Secondo appuntamento, oggi alle 18, in modalità online sulla pagina Facebook Komunicareleditoria, per “Sguardi“, l’iniziativa culturale giunta alla terza edizione che propone annualmente l’approfondimento dell’opera di una autrice italiana. Quest’anno i sei incontri in programma sono dedicati alla scrittrice Anna Maria Ortese. Luigina Miccio, curatrice del format Komunicareleditoria, e la scrittrice Elisabella Bricca, converseranno con Andrea Baldi docente presso il Dipartimento di Italianistica della Rutgers University (in New Jersey, Usa), del quale è stato direttore. Tra i suoi numerosi interventi su Anna Maria Ortese, si segnalano la Nota al testo dell’Iguana nel vol. II dei Romanzi (Adelphi, 2005) e il volume La meraviglia e il disincanto (Loffredo Editore, 2010). L’iniziativa ha il patrocinio del Comune di Magione.