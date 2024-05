Torna “Note a Margine. Il Festival delle Parole“ di Acquasparta

Guerre, pandemie, cambiamenti climatici, intelligenza artificiale sono solo alcuni dei temi al centro degli incontri di “Note a Margine, Festival delle Parole“ che torna ad Acquasparta per la seconda edizione dal 16 al 19 maggio. La manifestazione mette al centro le parole, il modo in cui vengono usate, la loro manipolazione, "con la certezza che solo attraverso di esse è possibile comprendere la realtà delle cose" dice il direttore e ideatore del festival, Rossano Pastura. L’evento, aggiunge la presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza, "spazia in maniera approfondita e arguta fra arte, cultura, cronaca e attualità" e schiera un programma molto ricco con quattro giorni di laboratori per ragazzi e bambini, percorsi poetici e musicali, tour nel borgo uniti a iniziative sui libri, tavole rotonde, musica e teatro. Tra gli ospiti ci saranno Domenico Iannacone, Gabriella Greison, Federico Palmaroli in arte Osho, Vito Mancuso, Giovanni Grasso e Marco Frittella, don Antonio Coluccia, Raffaele Genah, Roberto Vicaretti, Angelo Petrella, sceneggiatore di Mare Fuori e tanti altri ancora, tra la sala del Trono di Palazzo Cesi e l’auditorium Matteo d’Acquasparta, nel complesso dell’ex convento di San Francesco. Spazio anche a Narni con il Teatro Manini che ospiterà lo spettacolo di Domenico Iannacone “Che ci faccio qui. In scena“. E oggi anteprima a Terni nella sala convegni IperCoop con la presentazione del libro di Antonio Luna dedicato ai Borghi più belli d’Italia.

Il via ufficiale sarà giovedì 16 maggio con un incontro dedicato ai temi dell’inclusione nello sport, con la partecipazione di Yunidis Castillo, campionessa paralimpica e del presidente del Coni Umbria, Domenico Ignozza. Alle 18.30 arriva la satira tagliente di Federico Palmaroli - Osho per chiudere la prima giornata con Gabriella Greison (nella foto), la rockstar della fisica che porta in scena alle 21.00, nella Casa della cultura “La donna della bomba atomica“, la storia di Leona Woods, la fisica più giovane che lavorò al progetto Manhattan. Ingresso gratuito con prenotazione su TicketItalia. Il programma completo è su www.noteamargine.it.