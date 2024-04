Torna “Nazione Pop“ sul palco del Teatro Bicini

Sull’onda del successo ottenuto in occasione del debutto a gennaio, torna al Teatro Bicini lo spettacolo “Nazione Pop. L’idea di patria attraverso la musica“, in scena questa sera alle 21.15 e domani alle 17.15.

Lo spettacolo riporta l’essenza dell’omonimo libro di Leonardo Varasano che osserva come l’idea di nazione, spogliata del fondamento ideologico che ha segnato tragicamente parte del Novecento, è presente, viva, anche in maniera inconsapevole, radicata profondamente nel cuore di ognuno come segno di identità, di appartenenza, del “sentirsi a casa”.

E l’idea di nazione si sposa magnificamente con la musica: dal melodramma al canto popolare, dal poema sinfonico alle musiche nazionali che ben identificano le diverse culture, fino alla musica contemporanea, di largo consumo popolare. Lo spettacolo si snoda tra canzoni e riflessioni, con conduzione e voce di Mariella Chiarini (nella foto) e Fausto Sportolari, direzione musicale e pianoforte, Norberto Paolucci, chitarra e voce, Salvatore Maffei, chitarra, Gianfranco Conti, basso, Giovanni Baldassarri, percussioni con la partecizione di Roberto Tossi, tra autori come Toto Cutugno, Mino Reitano, Francesco De Gregori, Luigi Tenco, Antonello Venditti, Sergio Endrigo, Rino Gaetano, Lucio Battisti, De André e Gaber. Biglietto d’ingresso a 10 euro, informazioni e prenotazioni al numero 333.3879119 anche con whatsapp o sms.