Torna “Natale in canoa sul Tevere“. Tra solidarietà e tradizione

Torna anche quest’anno una manifestazione unica nel suo genere, il “Natale in canoa sul Tevere“ che da oltre quarant’anni si ripete puntuale il pomeriggio del 25 dicembre. Storia, sport, tradizione e tanta solidarietà. Insieme ai venti atleti del Canoa club Città di Castello vestiti da babbo Natale illuminati dalle torce, solcheranno le acque del fiume (per circa 800 metri dalla frazione di Piosina al ponte del Tevere) anche le “farfalle“, dieci donne operate al seno dell’associazione Altotevere contro il Cancro, che praticano canottaggio per il recupero psicofisico.

Anche loro scenderanno in acqua con il cappellino rosso a bordo della Dragon boat, una maxi-canoa da venti posti, della lunghezza di oltre dodici metri. Il progetto del Dragon boat ideato da Rossella Cestini, scomparsa nell’agosto del 2023, è nato nel 2016 dalla collaborazione tra associazione Altotevere Contro il Cancro, Gruppo di auto mutuo aiuto Farfalle, Regione, Federazione Italiana Canoa-Kayak, Canoa Club Città di Castello ed Usl Umbria 1.

Il programma di mercoledì 25 dicembre inizia alle 16,30 con la partenza dei Babbo Natale in canoa da Piosina verso il ponte sul fiume Tevere. A seguire lo spettacolo pirotecnico con la classica cascata luminosa sulle acque del fiume e tanti eventi collegati.Un’iniziativa tradizionale molto attesa dai tifernati, che attira sempre tanta gente, tra curiosità e partecipazione.