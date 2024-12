Torna libero l’ex porno attore. Bloccato in Egitto dal 9 novembre

Assolto l’ex porno attore italo egiziano che, fermato il 9 novembre appena arrivato all’aeroporto del Cairo, già oggi potrebbe tornare libero. Elanain Sharif, 44enne nato in Egitto ma cittadino italiano, è stato assolto dall’accusa di produzione e diffusione di materiale pornografico. "Secondo quanto mi è stato riferito, sembra che sia stato assolto e domani (oggi ndr) dovrebbe essere liberato ed è già stato convocato dal console", così l’avvocato Alessandro Russo che assiste la madre di Sharif che vive a Foligno mentre il figlio risulta residente a Terni. "Il lavoro fra Farnesina e Consolato sul posto, unitamente al legale egiziano, ha consentito di ottenere il proscioglimento in una vicenda piuttosto delicata", aggiunge il legale mentre nessuna reazione arriva dalla madre che attende di vederlo uscire dal carcere prima di parlare. La situazione era apparsa da subito piuttosto delicata. Secondo la normativa dell’Egitto quello che era contestato è un reato punibile con una pena da 6 mesi a tre anni. Il capo di imputazione era stato comunicato dal procuratore egiziano al legale dell’uomo. L’ex attore porno era stato subito ascoltato dal procuratore che aveva convalidato il fermo in attesa del risultato di una perizia tecnica sul materiale presente online. Dopo il fermo all’aeroporto l’uomo era stato condotto nel carcere di Giza. La madre di Sharif era apparsa preoccupata in particolare per le condizioni di salute del figlio. Appena poco più di un mese fa Sharif aveva ricevuto una visita consolare nella struttura dove era detenuto. Era stato trovato in buone condizioni di salute.