Torna la rassegna ’Umbertid’arte’. Creazioni locali in mostra

UMBERTIDE Giunta alla sesta edizione torna alla Rocca “Umbertid’arte“, rassegna dedicata alle opere di artisti locali o di adozione. Gli espositori, i cui lavori spaziano dalla pittura alla grafica, dal disegno alla ceramica, dalla scultura alla fotografia, sono Moreno Piccioloni, Alessia Santinelli, Lorenzo Forti, Alice Romitelli, Antonio Renzini, Laura Rossi, Matteo Becchetti, Carlo Finocchi Arcipreti, Vittorio Picchio, Paola Suvieri, Jason Balducci, Luca Montanucci, Silvia Paradisi, Sandro Epi, Ettore Spatoloni, Paola Panzarola, Giacomo Pucci, Mir-ko, Marco Piccioloni, Bruno Anitori, Vera Tamburini, Giuseppina Palombi, Lucia Bonucci, Simona Tondini. Una edizione particolare quella di quest’anno che ha visto la partecipazione dei ragazzi del centro di accoglienza "La Ginestra" e del centro socio riabilitativo "Arcobaleno". Ad inaugurare la mostra il vicesindaco Annalisa Mierla che non ha mancato ringraziare Sara Pierucci, ideatrice negli anni scorsi della rassegna: "Umbertid’Arte – ha detto - è evento in continua crescita. Quest’anno contiamo la presenza di ben 26 artisti, tra cui la giovanissima Alessia Santinelli, nata nel 2010. Un grazie speciale ai ragazzi dei centri ‘La Ginestra’ e ‘Arcobaleno’ le cui opere impreziosiscono questa edizione". La presidente del consiglio comunale Giovanna Monni: "Umbertid’Arte non è solo una mostra, ma un punto di incontro che rafforza l’identità della nostra città. Anno dopo anno si sta sviluppando un legame profondo". Per il critico d’arte Giorgio Bonomi "la qualità delle opere esposte è notevole, sia sul piano tecnico che espressivo". Pa.Ip.