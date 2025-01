Torna “La passeggiata di San Costanzo“ dalla Galleria al Capitolo

Dopo il successo della prima edizione, torna mercoledì 29 gennaio “La passeggiata di San Costanzo“, realizzata dalla Galleria Nazionale dell’Umbria e dall’Isola di San Lorenzo, in collaborazione con la Diocesi di Perugia-Città della Pieve. L’evento vuole approfondire e valorizzare le tradizioni legate al santo patrono di Perugia, grazie a visite guidate alla scoperta delle iconografie delle opere conservate alla Galleria e al Museo del Capitolo. Un intermezzo, che si svolgerà alla Biblioteca della Galleria, sarà dedicato al famoso torcolo, raccontato da Marilena Moretti Badolato e offerto a tutti i partecipanti, grazie alla collaborazione della Pasticceria Sandri. La Passeggiata si svolge in due turni, alle 10 e alle 16, con appuntamento alla biglietteria della Galleria con una durata di circa un’ora e mezza e prenotazione obbligatoria scrivendo alla mail: [email protected]. Il costo di partecipazione 10 euro (5 per i possessori dell’abbonamento annuale Gnu) e comprende l’accesso ai due musei, le visite guidate e un intervento di Marilena Moretti Badolato sulla storia del torcolo.