Torna la magia del Natale. Oggi al via i tradizionali. Mercatini di Castel Rigone

Castel Rigone pronta per i Mercatini di Natale. A partire da oggi e per i prossimi cinque fine settimana, i vicoli del borgo si animeranno di numerosi stand, molti dei quali allestiti dagli stessi paesani, che proporranno ai visitatori oggetti di artigianato locale. Insomma, un vero e proprio punto di riferimento per trovare il dono natalizio ideale. A fare da cornice alla manifestazione ci saranno melodie di Natale, vin brulè, street food e tanto altro ancora. Il taglio del nastro della manifestazione è previsto alle 14, con l’inizio del primo weekend di mercatini.

Per l’occasione, gli antichi suoni degli zampognari di Pietrafitta scalderanno i cuori dei presenti, accompagnando i visitatori per le vie del borgo con le loro dolci melodie. Domenica, sempre dalle 14, saranno i Musici, marching band del gruppo Sbandieratori e musici Città di Foligno, a travolgere i presenti con i loro tamburi, per i vicoli in festa, per un pomeriggio dal sapore frizzante. Anche nei successivi fine settimana (23 e 24 novembre; 30 novembre e 1 dicembre; 7 e 8 dicembre; 14 e 15 dicembre), gli stand apriranno le proprie attività a partire dalle 14 e tutte le domeniche sono attesi gruppi musicali itineranti. Domenica 24 intrattenimento con i simpatici burloni della Compagnia Circo Cercasi. Sabato 30, alle 16.30 al teatro Giuseppe Verdi, in scena lo spettacolo teatrale Il segreto del bosco, a cura del Micro Teatro Terra Mariaque e Teatro di figura umbro, mentre domenica primoi dicembre sarà l’elegantissima Christmas street band The White Carols, con i suoi sfavillanti ottoni, a dare il benvenuto al mese del Natale. Sabato 7 alle 16.30, al Relais La Fattoria piccole letture di Natale a cura di Lav Circolo Lettori Magione. Domenica 8, brani natalizi, musiche balcaniche, ska e altri grandi successi rallegreranno il mercatino nello spettacolo itinerante del gruppo di furfanti de La banda degli onesti. Anche sabato 14 in programma al Relais La Fattoria piccole letture di Natale a cura di Lav Circolo Lettori Magione, mentre domenica 15 dicembre, accompagnato dalle dolci note della tradizione della banda musicale di Castel Rigone e dal magico White Flight della Compagnia Circo Cercasi, Babbo Natale arriverà per regalare caramelle e dolcetti a tutti.