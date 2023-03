Torna la grande paura L’Umbria trema ancora Due scosse in poche ore Epicentro a Umbertide

Ogni volta che in Umbria la terra trema come si deve, la paura affiora con forza. La memoria e i tragici ricordi sono purtroppo sempre vivi in questa regione, l’ultimo solo sei anni e mezzo fa, E ieri Il Cuore Verde è ripiombata nell’incubo dopo una forte scossa, di magnitudo inizialmente stimata in 4.4 dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) e successivamente corretta in 4.3 a 5 chilometri da Umbertide. A cui ne è seguita più forte un’altra quattro ore dopo, alle 20.08, 4.6 a otto chilometri di profondità, sempre a Pian d’Assino.

La prima scossa seguita da alcune lievi repliche, è avvenuta alle 16.05 con epicentro nella frazione Pian d’Assino a circa 5 chilometri da di Umbertide, lungo la statale Tiberina che porta a Città di Castello. Poi all’ora di cena un’altra "botta". Entrambe

sono state avvertite in una zona molto ampia. Case e palazzi hanno tremato anche nel capoluogo umbro. "Certamente è stato risentito fra le province di Perugia, di Arezzo e nel Ternano fino alle Marche e alla costa adriatica", ha detto Salvatore Stramondo, direttore dell’Osservatorio nazionale terremoti dell’Ingv. Dopo i primi sopralluoghi a Umbertide e nei centri vicini, non sono stati segnalati danni né problemi per le persone. Tante telefonate – almeno 40 – ma legate per la maggior parte a richieste d’informazioni sono giunte ai vigili del fuoco, che hanno attivato anche un elicottero per sorvolare la zona.

La presidente Donatella Tesei ha seguito per tutta la sera l’evolversi della situazione, in contatto con i vertici della Protezione civile. "Si è sentito fortissimo", ha detto il sindaco di Umbertide, Luca Carizia, spiegando di avere subito avviato i sopralluoghi, in primo luogo nell’ospedale e negli edifici scolastici. Sempre in maniera precauzionale e per permettere i controlli, ieri pomeriggio è stata anche temporaneamente sospesa la circolazione dei treni sulla ex Ferrovia centrale umbra tra Ponte Pattoli, nella zona di Perugia, e Ranchi, nel Tifernate, secondo quanto ha annunciato Rfi. Poi la scossa di ieri sera ha rimesso di nuovo tutto in gioco.