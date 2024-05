Torna la festa di ’Con il Cuore’ . In diretta tv il grande concerto: "Nel nome di Francesco"

Torna "Con il Cuore, nel nome di Francesco", giunto alla ventiduesima edizione, la campagna solidale dei frati del Sacro Convento per aiutare i bambini bisognosi, le famiglie in difficoltà, gli anziani e i malati di cui i Frati di San Francesco d’Assisisi prendono cura ogni giorno, in Italia e nel mondo. Il concerto benefico sarà trasmesso in diretta dal sagrato della chiesa superiore della Basilica di San Francesco giovedì 6 giugno in prima serata su Rai1, Rai Radio1 e in streaming su RaiPlay. A condurre l’evento sarà ancora una volta Carlo Conti che, dal 2008, conduce il tradizionale appuntamento, la "festa estiva di San Francesco" come è stata definita. Anche questa edizione, coordinata da padre Enzo Fortunato, vedrà la partecipazione di persone impegnate in prima linea nell’accoglienza e nella cura delle persone in difficoltà. Quest’anno – viene evidenziato dalla comunità francescana del Sacro Convento di Assisi - verranno sostenuti 22 progetti in 11 Paesi in diversi luoghi del mondo (Italia, Gaza e Betlemme, Benin, Burkina Faso, Haiti, Kenia, India, Libano, Romania, Tanzania, Venezuela). Tra questi le mense francescane, che supportano migliaia di persone in difficoltà, e le popolazioni colpite da guerre e carestie. In questi anni, grazie alle donazioni, sono stati realizzati ben 142 progetti in 37 Paesi del Mondo, aiutando così decine di migliaia di bambine, famiglie e anziani in difficoltà.Per partecipare alla maratona solidale basterà inviare un sms o chiamare da telefono fisso al 45515 nel periodo che va dal 1° al 30 giugno 2024. Non ancora ufficializzato il cast dello spettacolo che si esibirà sul palco allestito sul sagrato della Basilica superiore. Lo scorso anno, fra gli altri, parteciparono Fiorella Mannoia, Pooh, Nek, Francesco Renga, Mr Rain, e Amii Stewart.