Torna la ciclostorica. Sport ed enogastronomia per la rassegna "Favolosa"

La città eugubina, nell’ampia offerta turistica, conferma un altro appuntamento che coniuga sport ed enogastronomia. Torna infatti nel weekend del 22 e 23 giugno la ciclostorica “La Favolosa” – Memorial Mauro Procacci”, su organizzazione della Speed Motor Bike.

Il programma si apre sabato 22 alle ore 18 presso la Sala degli Stemmi di Palazzo Pretorio, quando si terrà un evento con l’ex campione del mondo di ciclismo Gianni Bugno, che incontrerà sportivi e appassionati insieme alla autorità istituzionali.

Inoltre, da Sansepolcro tornerà il collezionista Moreno Bianchini già presente all’edizione dello scorso anno, che porterà due bici per la partecipazione a “La Favolosa”, una delle quali proprio per Bugno. Domenica 23, invece, alle ore 9 da Piazza Grande partirà la ciclostorica dopo il saluto delle autorità e l’esibizione del Gruppo Sbandieratori Città di Gubbio.

Due i percorsi previsti, della lunghezza di 58 e 31,5 chilometri e con un dislivello rispettivamente di 695 e 250 metri, nel corso dei quali i partecipanti sosteranno per dei ristori programmati dove potranno assaporare alcuni prodotti e piatti tipici del territorio: crescia di Gubbio, tartufo, vino, olio, formaggi, miele e pane.

Il primo, congiunto, è previsto presso Villa Montegranelli, con colazione per tutti, poi coloro che si misureranno sul tracciato corto proseguiranno alla volta dell’abbazia di Castel d’Alfiolo, dove è previsto un altro ristoro, mentre i partecipanti che sceglieranno il percorso lungo, o “Favoloso”, si dirigeranno verso il castello di Colmollaro per poi proseguire verso Sigillo e fermarsi per il ristoro allestito presso il parco del Monte Cucco. Si continua dunque con la pedalata per arrivare a Torre dell’Olmo per poi ritrovarsi a Castel d’Alfiolo con l’ultimo ristoro prima del ritorno in Piazza Grande.

L’ultimo atto da non perdere sarà invece il convivio finale nelle sale degli Arconi, per concludere al meglio e in un clima di compagnia e condivisione una domenica all’insegna di sport, salute, enogastronomia, cultura, turismo e socialità in una delle città più belle e suggestive dell’Umbria.