Torna il progetto “Movida sicura“. Più controlli fino a settembre

Il progetto sicurezza per arginare la “movida“ quest’anno partirà ad aprile: è arrivato il via libera dalla giunta comunale per il piano “Città di Castello - Estate Sicura“, anche per l’anno 2025. I servizi inizieranno questo mese in occasione di Only Wine e si protrarranno fino settembre: si tratta dello svolgimento di controlli aggiuntivi svolti dalla polizia locale e dalle altre forze dell’ordine. "Il tutto per incrementare la percezione di sicurezza dei cittadini in particolare in occasione delle manifestazioni e degli eventi musicali che interessano il centro storico nelle serate estive, contribuendo a promuovere immagine e bellezze del territorio", si legge in una nota del Comune dove si precisa che "la costante attività di presidio sul territorio, anche con la collaborazione delle forze dell’ordine e di polizia, ha permesso di contrastare i fenomeni di illegalità conseguendo rilevanti miglioramenti in tema di vivibilità e benessere pubblico". Il caso è stato affrontato nel corso del recente consiglio comunale su sollecitazione di alcuni consiglieri d’opposizione. "Il progetto ‘Movida Sicura’ ha consentito di coprire i costi per l’impiego del personale, comportando, nel contempo, un rilevante accrescimento delle prestazioni a carico del personale dipendente e garantendo il conseguimento di più elevati livelli di efficienza inoltre i risultati hanno trovato un alto indice di gradimento manifestato dai cittadini, dagli organizzatori degli eventi e dagli stessi commercianti del centro storico", precisa ancora il Comune.

I servizi inizieranno nelle prossime settimane con la Pasqua e con Only Wine, si protrarranno poi fino a settembre e si concentreranno prevalentemente in occasione di eventi e manifestazioni nel contrasto al degrado urbano e in generale a fenomeni di inciviltà. Speciale attenzione sarà posta ai controlli mirati a infrenare la guida in stato di alterazione psico-fisica da assunzione di alcool e spaccio di droga. "Sono risultati soddisfacenti i controlli di polizia stradale effettuati nelle aree limitrofe alle manifestazioni. Riteniamo doveroso sottolineare il prezioso lavoro della polizia locale – precisano il sindaco Luca Secondi e l’assessore Rodolfo Braccalenti _ sempre più coinvolta nei compiti di prevenzione a tutela della sicurezza urbana, in costante collaborazione con tutte le altre forze dell’ordine che in questo periodo più intenso di eventi in città potenziano i loro servizi grazie anche ad alcuni step voluti dal Comune con l’integrazione di personale, dotazioni di nuove strumentazioni, anche di difesa personale".