Torna il corso di Informatica

ORVIETO - Università delle Tre Età riavvierà a breve quella che è oramai una consolidata novità della propria programmazione didattico-culturale: il laboratorio di Informatica che, da vari anni, permette agli associati di Plazzo Simoncelli di avvicinarsi consapevolmente al mondo digitale. Anche l’edizione 2023/24 sarà curata dall’ingegner Gianluca Polegri, la cui elevata competenza nel settore informatico qualifica ulteriormente l’esperienza Unitre. Accanto a Polegri, due tecnici d’esperienza come Gabriele Anselmi e Luca Filippetti, per svolgere i temi che verranno trattati durante i tre incontri in calendario. Il laboratorio è riservato agli iscritti Unitre Orvieto. La prima lezione si terrà Giovedì 18 alle ore 15 e 15 a palazzo Negroni, grazie alla disponibilità della fondazione Centro Studi Città di Orvieto, istituzione da sempre vicina all’Università delle Tre Età; si proseguirà a cadenza quindicinale. È previsto un numero massimo di diciotto partecipanti; per informazioni ed iscrizioni è necessario prenotarsi al 3387323884.