Toponomastica e numerazione saranno completate

La revisione della toponomastica e la nuova numerazione civica verranno completate. Lo ha annunciato l’amministrazione comunale, che parla di "traguardo storico", perché il problema di un riordino generale era irrisolto da molti decenni; tanto che il commissario prefettizio, oltre dieci anni fa, per motivi di ordine pubblico e di civiltà, voleva affrontarlo con urgenza, ma non ne ebbe il tempo. Solo nel 2021 l’Amministrazione comunale ha avviato la procedura attuativa, mediante un appalto di 258 mila euro assegnato alla ditta Unisel di Forlì; ma il cammino del progetto non è stato facile, ha subito degli intoppi imprevisti, prima a causa della pandemia Covid, poi per l’alluvione del maggio 2023 dell’Emilia Romagna che ha prodotto danni anche alla ditta appaltatrice. Sinora sono stati rilevati e posizionati 5.049 numeri civici e 198 aree di circolazione; ora si attende anche l’allineamento con l’anagrafe e la sostituzione con installazione di 61 tabelle viarie a muro e 127 con palo.

Nel 2024 è stata avviata la rilevazione dei numeri nelle zone periferiche, con oltre l’80% delle aree già censite. Il completamento è previsto con la posa in opera e con l’adeguamento delle tabelle viarie deteriorate o mancanti. La fase finale riguarderà il centro storico, che comprende 162 aree di circolazione, attualmente non ancora interessate dall’intervento. "Nonostante difficoltà e ritardi di attuazione del piano dovute a fattori imprevisti ed imprevedibili- ha detto il sindaco Massimiliano Presciutti- la revisione della toponomastica e la numerazione civica prossimamente troveranno totale compimento, ogni cittadino potrà beneficiare di un sistema efficiente e funzionale".

Alberto Cecconi