Topi nell’asilo, il sindaco lo chiude. E’ già scattata la derattizzazione

Topi all’asilo: scatta l’allarme e il Comune interviene per l’immediata sanificazione di tutti gli ambienti. La notizia si apprende dall’albo pretorio dell’ente dove è stata pubblicata l’ordinanza sindacale avente ad oggetto: "Chiusura della scuola dell’infanzia di Baiano per sanificazione". A dare l’allarme “ratti“ sarebbe stata la dirigente scolastica già dalla giornata di martedì. I roditori infatti sarebbero stati avvistati negli ambienti dell’edificio scolastico e della presenza ci sarebbero diverse prove. Nell’atto a firma del sindaco Andrea Sisti si legge infatti che "alle 16 circa è pervenuta allo scrivente ufficio (dipartimento programmazione pianificazione e controllo per lo sviluppo sostenibile) comunicazione urgente da parte del dirigente scolastico dell’istituto comprensivo Spoleto 1 con la quale informava tutti gli uffici comunali competenti della presenza di topi all’interno della scuola dell’infanzia di Baiano". I tecnici degli uffici comunali (proprietario dell’immobile) si sono subito attivati e nel giro di poche ore il sindaco ha disposto l’immediata chiusura dell’asilo". Gli uffici infatti hanno ritenuto opportuno disporre, in via cautelativa, la chiusura della scuola stessa nei giorni di ieri (mercoledì 30 aprile) e venerdì 2 maggio "al fine di effettuare rapidamente un intervento di sanificazione degli ambienti per garantire la sicurezza e la salute dei bambini e del personale". Il Comune ha notificato l’ordinanza alla dirigente scolastica e la segreteria in tempi record già lunedì in tarda serata ha informato i genitori dei bambini ed il personale scolastico della chiusura fino a venerdì. La ditta specializzata incaricata di effettuare la derattizzazione quindi dovrebbe già aver iniziato ieri le operazioni per la sanificazione di tutti gli ambienti. Come indicato nell’ordinanza, con la pausa per il primo maggio, la bonifica dell’asilo dovrà completarsi nella giornata di domani. Un intervento che si è reso assolutamente indispensabile anche in virtù del fatto che l’asilo è a tempo pieno (8-16 dal lunedì al venerdì) ed offre ai piccoli utenti anche il servizio mensa che richiede particolari prescrizioni igienico sanitarie. Nella giornata di sabato in base al calendario settimanale la scuola d’infanzia rimane chiusa. L’attività didattica quindi, imprevisti permettendo, riprenderà regolarmente a partire da lunedì 5 maggio alle otto.