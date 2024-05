’Todifiorita’. Quaranta vivai per la città

TODI – È ai nastri di partenza la XV edizione della manifestazione "Todifiorita", la mostra mercato del settore florovivaistico specializzato promossa dall’associazione Verde Todi. Una tre giorni, il 17- 18 e 19 maggio, che vedrà nel centro storico cittadino più di 40 espositori-collezionisti provenienti da tutta Italia, i quali esporranno il meglio delle loro produzioni attorno al mondo del giardinaggio e della country life ed alle eccellenze agroalimentari. Suggestive scenografie andranno ad abbellire ed arricchire la Piazza, i vicoli e i suggestivi monumenti della città trasformandola in un rigoglioso giardino fiorito. Ma c’è di più. Oltre alla mostra mercato, la manifestazione offrirà iniziative collaterali permanenti: convegni, mostre e concorsi grafico- pittorici, passeggiate e visite guidate negli spazi museali con il Gruppo Fai di Todi, estemporanea di pittura con gli studenti della scuola "Cocchi- Aosta" ed esibizione del Coro dei bambini della scuola primaria di San Fortunato. Una manifestazione che si colloca all’interno di un più ampio progetto di sviluppo locale e valorizzazione delle ricchezze del territorio dal punto di vista storico-culturale, artistico,paesaggistico, architettonico, turistico e socio-economico. "Todifiorita" nasce, infatti, dall’idea di creare occasione di incontro per esperti ed appassionati del settore florovivaistico e per quanti sono interessati a scoprire le bellezze e le eccellenze della città, con l’obiettivo di sollecitare interesse per il verde in tutte le sue declinazioni e indicare Todi come una città particolarmente sensibile alle problematiche del verde,del benessere e della qualità della vita.

S.F.