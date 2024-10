Todi, piove dal soffitto della nuova palestra

TODI – Il soffitto della palestra della scuola primaria di Ponterio, inaugurata a settembre di quattro anni fa, ha spesso infiltrazioni di acqua, un fenomeno che si accentua a seguito di piogge abbondanti. È questo l’oggetto di un’interrogazione che, dopo molteplici segnalazioni da parte di cittadini tuderti ed utenti, il Gruppo consiliare del Partito Democratico ha promosso e protocollato. Il documento è indirizzato al sindaco Antonino Ruggiano e alla Giunta per fare chiarezza sullo stato di degrado che coinvolge proprio il soffitto di ingresso di una struttura che, nel periodo del Covid, e dunque nei mesi immediatamente successivi al taglio del nastro, venne utilizzata come centro vaccinale. "Le inefficienze amministrative della Giunta Ruggiano in merito alla palestra di Ponterio – afferma il Gruppo del Pd - non sono certo un qualcosa di inedito, visto che, avvenuta la consegna dei lavori nel 2010, solo con l’avvio dell’anno scolastico 2022-2023, l’edificio è stato consegnato alla cittadinanza. In mezzo l’ennesima inaugurazione in pompa magna a settembre 2020, senza però che esso fosse aperto al pubblico, e poi la sua conversione a centro di vaccinazione Covid". I consiglieri del Pd chiedono al primo cittadino di conoscere i provvedimenti che intende prendere per verificare i danni subiti dall’immobile a seguito di ripetute infiltrazioni di acqua. Il timore, peraltro, è che non sia garantita la sicurezza degli utenti che usufruiscono della struttura: "Quali misure sono state messe in atto – aggiungono - per il ripristino della sicurezza e della salubrità dell’immobile che, oltretutto, viene utilizzato anche in orario extra scolastico?".

S.F.