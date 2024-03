Tirreno-Adriatico, vince la promozione. Boom di appassionati per la corsa

Nonostante la pioggia battente che ha accompagnato la corsa dalla partenza di Volterra e per oltre 200 chilometri fino al traguardo di Gualdo Tadino, il fascino del grande ciclismo non tradisce mai. Tanti gli appassionati delle due ruote, infreddoliti e bagnati, che hanno salutato con entusiasmo l’arrivo della terza tappa Volterra – Gualdo Tadino dell’ edizione 2024 della corsa ciclistica internazionale della Tirreno–Adriatico. Maltempo che ha tenuto lontano parte dei gruppi delle famiglie dei bambini e degli alunni delle scuole ma il successo della corsa dei ‘Due Mari’ sul traguardo di Gualdo Tadino è stato più che confortante per il primo cittadino della città delle maioliche. Successo conquistato allo sprint dal tedesco Phil Bauhaus mentre lo spagnolo Juan Ayuso ha mantenuto la magli "azzurra’ di leader della classifica generale. Al 2° posto Filippo Ganna.

"Le condizioni meteo non erano ideali ma appuntamenti di grosso livello quale è la Tirreno – Adriatico sono eventi importanti – ha commentato il sindaco di Gualdo Tadino Massimiliano Presciutti - per promozionare il nostro territorio. Per la visibilità che solo eventi di ciclismo internazionale, sono capaci di garantire in virtù delle oltre due ore di diretta televisiva e delle immagini paesaggistiche registrate nei giorni e irradiate durante il pre-corsa che rappresentano un incoraggiante veicolo promozionale. Soddisfatto e convinto che questo tipo di eventi – ha concluso Presciutti - l’arrivo a Gualdo Tadino nel 2018 del Giro d’Italia, i due arrivi di tappa delle due edizioni della corsa dei Due Mari (2021 2024) rappresentano occasioni da non perdere". Presente sul traguardo di Gualdo Tadino il Ct della Nazionale di Ciclismo, Daniele Bennati, sperando nel successo di un corridore italiano cha alla Tirreno – Adriatico manca dal 2019 conquistato da Elia Viviani sul traguardo di Foligno. Bennati comunque soddisfatto per il 2° posto conquistato ieri da Jonathan Milan e per i piazzamenti di Bettiol, Beltrame, Velasco, e Caruso.

La Tirreno-Adriatico oggi dalle strade della dorsale appenninica si sposta in Valnerina ad Arrone sede di partenza della 4° frazione che dopo 207 chilometri dal suggestivo borgo della Valnerina porterà la carovana all’arrivo di Giulianova. Arrone per ospitare un evento di così grosso prestigio si è preparato nel modo migliore. Evento accarezzato e ottenuto dal sindaco Fabio Di Gioia, grande appassionato di ciclismo colui che avuta la conferma che Arrone sarebbe stata sede di partenza della corsa ciclistica internazionale, in più di una circostanza aveva ribadito che "questo evento potrebbe essere il primo di uno dei grandi appuntamenti futuri, per dare lustro alla nostra". Tappa quella odierna una delle più attese in considerazione del fatto che i corridori dopo il primo assaggio della salita di ieri a Casacastalda oggi dovranno scalare il Valico di Castelluccio.

Carlo Luccioni