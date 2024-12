Tirreno-Adriatico in Umbria. Arrivo di tappa a Colfiorito

FOLIGNO Anche nel 2025 i big del ciclismo internazionale, impegnati nella 6oesima edizione della Tirreno- Adriatico, sfileranno in passerella le strade umbre. Una due-giorni: il 12 marzo quando la corsa dei Due Mari, proveniente da Follonica, farà tappa a Colfiorito e il giorno successivo, 13 marzo, quando la tappa partirà da Norcia per raggiungere Trasacco, nel territorio marchigiano. L’ufficialità, dopo le indiscrezioni emerse nello scorso luglio, è arrivata in occasione della presentazione della corsa ciclistica, classica di apertura della stagione che precede di pochi giorni la Milano –Sanremo. La Tirreno-Adriatico a marzo anticiperà di un paio di mesi un altro grande appuntamento del ciclismo internazionale: partirà da Gubbio la nona tappa del Giro d’Italia. Dopo l’arrivo di Casterlfidardo, la carovana rosa lunedì 19 maggio ripartirà dalla città dei Ceri alla volta di Siena. Inutile dire che la Tirreno Adriatico prima e il Giro d’Italia poi sono eventi due eventi di grossa promozione turistica per tutta la regione. Per Tornare alla Tirreno Adriatico, oltre all’arrivo di Colfiorito, la tappa prima del Valico entrerà in Umbria transitando a Piegaro, Tavernelle, Castel del Piano, Torgiano, Cannara, Spello, Colle San Lorenzo e Colfiorito. Tra i big della Tirreno Adriatico edizione 2025 Simon Yates, Primož Roglic, Tadej Pogacar, il campione vincitore del Giro e del Tour del 2024, Jonas Vingegaard, il vincitore dell’edizione 2024.

Carlo Luccioni