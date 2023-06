Tiro con la fionda Grande successo degli ’’Europei’’

Grande successo per i Campionati Europei di Tiro con la Fionda che si sono svolti lo scorso fine settimana a Gualdo Tadino. Oltre 200 atleti provenienti da 13 Paesi si sono sfidati nelle gare individuali e di squadra presso il palazzetto dello sport C.A. Luzi nella competizione organizzata, sotto l’egida della Figest e della Wsa, dall’Asd Fiondatori Gualdo Tadino, con il patrocinio e la collaborazione del Comune di Gualdo Tadino e dell’Ente Giochi de le Porte. Durante la giornata di sabato si sono svolti i Campionati Europei individuali, oltre a una gara internazionale con atleti di Stati Uniti e Cina, e in entrambe le competizioni è stato l’irlandese Chris Graffin (foto) a trionfare, superando sul podio lo spagnolo Oscar Collado e il ceco Michal Danis, rispettivamente secondo e terzo classificati. Nella sfida internazionale conclusiva, le posizioni si sono invertite, con gli stessi protagonisti sul podio. Miglior fiondatore italiano è stato Leonardo Allegrucci di Gualdo Tadino, che ha ottenuto l’ottavo posto. La giornata di domenica è stata dedicata alle gare a squadre, con la Repubblica Ceca che ha trionfato ottenendo il primo e il terzo posto con le sue due squadre. Al secondo posto si è piazzata la Spagna. Il Team Italia, rappresentato dalla prima squadra composta dai gualdesi Leonardo Allegrucci, Samuele Berardi e Sergio Sabbatini, si è piazzato al settimo posto. I partecipanti hanno avuto anche l’opportunità di conoscere il mondo dei Giochi de le Porte, avendo partecipato alla Cena dei 100 giorni che si è tenuta sabato 17 giugno in Piazza Martiri.