Tira ai carabinieri il “braccialetto“ manomesso

SPOLETO Rompe il braccialetto elettronico e lo tira contro i carabinieri. I militari della compagnia di Spoleto hanno arrestato, in flagranza di reato, un 52enne, ritenuto responsabile di danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblico interesse. I carabinieri in seguito all’alert scattato presso la centrale operativa per la possibile manomissione del dispositivo elettronico sono intervenuti nella residenza dell’uomo, già colpito dal divieto di dimora in un altro comune del litorale laziale, per maltrattamenti nei confronti di un familiare. I militari, una volta raggiunto il domicilio indicato dal segnale di geolocalizzazione del braccialetto, hanno individuato il soggetto che ha lanciato contro di loro l’apparecchio manomesso. L’uomo è stato arrestato e condotto in carcere.