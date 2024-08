Attimi di terrore in superstrada: tir sperona auto con a bordo una donna e i tre figli

Città di Castello (Perugia), 3 agosto 2024 - Attimi di terrore per una donna alla guida di un'auto, speronata da un Tir in fase di sorpasso ad alta velocità. La signora, tra l'altro, aveva a bordo i suoi tre figli. E il camionista non si è neppure fermato e anzi si è dato alla fuga. L'incidente è avvenuto all’altezza dello svincolo di Torgiano, km 63 della carreggiata nord.

La donna ha segnalato l'accaduto alla polizia. Gli agenti della Stradale di Città di Castello, dopo alcune ricerche condotte nella zona di Valfabbrica e Ponte San Giovanni, sono riusciti a localizzare l’autoarticolato. Una volta identificato il conducente, un cittadino italiano classe 1956, risultato essere anche proprietario del mezzo pesante, gli operatori hanno contestato all'uomo numerose violazioni come velocità pericolosa, superamento limiti, sorpasso a destra, omissione di fermarsi a seguito di coinvolgimento in incidente stradale con solo danni a cose, omissione di fornire informazioni e generalità alla controparte, mancanza della distanza laterale durante il sorpasso. Comportamenti contro le regole del codice della strada che hanno portato ad una decurtazione totale di 17 punti sulla patente di guida.