“T’immagini!“, debutta la festa delle illustrazioni . Un viaggio tra fumetti, mostre e live drawing

Due giorni di presentazioni, letture, mostre, live drawing, degustazioni disegnate, un happening di fumetto e un’asta di beneficenza. ecco “T’immagini!“, la festa delle illustrazioni che la libreria e spazio culturale PopUp propone oggi e domani in piazza Birago a Perugia. Nata da un’idea dell’associazione MenteGlocale con la Biblioteca delle Nuvole e Carlo Floris, la prima edizione prende il via oggi alle 18 con l’inaugurazione della mostra che La Casa degli Artisti dedicata ad Antoine de Saint-Exupéry e agli 80 anni del Piccolo Principe, celebrati attraverso l’arte di sei pittori e illustratori (Massimo Boccardini, Niki Bravi, Michele Leombruni, Fabiola Mengoni, Cristiano Schiavolini e Mario Sciarra).

Si prosegue con letture di brani da e su Saint-Exupéry e, alle 19.30, degustazione disegnata con Biblioteca delle Nuvole, NaturaSì Perugia e Cantina Plani Arche. Alle 21, ecco la prima delle quattro presentazioni di “T’immagini!“: a PopUp arriverà Sara Dealbera, con il nuovo libro “Le mantidi“, in dialogo con Elisa Amadori. C’è anche la possibilità di cenare con un menù a tema, ispirato a Munari, a Sud – Osteria popolare. Si riparte domani alle 16.30 con la presentazione del libro di Arianna Fiore “La pupilla è una bambola (e altre parole bellissime)“ in dialogo con Carlo Floris. Quindi altre due presentazioni: alle 19 Majid Bita, con il suo “Nato in Iran“ in dialogo con Filippo Costantini e alle 21 Lorenzo Coltellacci, insieme a Elena Zuccaccia, con il suo ultimo lavoro “Come fosse successo“. In contemporanea domani pomeriggio il live drawing del collettivo Becoming X, alle 17, e, dalle 18, l’happening di fumetto e illustrazione, occasione unica aperta a tutti per mettersi alla prova con la squadra di disegnatori della Biblioteca della Nuvole. Le opere realizzate saranno oggetto dell’asta di beneficenza, domani alle 22, con cui verranno raccolti fondi in favore di Emergency.