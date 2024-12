“Tic Festival 2025“ dal 3 al 6 aprile

TERNI Il Tic Festival torna per la sua terza edizione dal 3 al 6 aprile a Terni, confermandosi come evento di riferimento nazionale per influencer, creator e industria digitale. Organizzato dall’associazione culturale Umbria for the Future, la prima grande novità annunciata dalla direzione artistica riguarda la media partnership con RaiNews.it, il portale dell’informazione Rai, che certifica l’importanza e il crescente prestigio della manifestazione. Dopo due edizioni di grande successo, il Tic Festival 2025 (Terni Influencer e Creator Festival) si distingue per la scelta di un tema portante: #rallenta. In una società che corre a ritmi incessanti, spesso superando i limiti fisici e psicologici delle persone, il festival vuole lanciare un messaggio chiaro: è fondamentale concedersi momenti di pausa, ricaricare le energie e prendersi cura del proprio benessere. ll tema è rappresentato dalla locandina ufficiale, una vera opera d’arte realizzata dall’artista e illustratrice torinese Sara De Santis, in arte Thesuntis, in cui, come dichiara lei stessa: "In un mondo sempre più frenetico dove siamo 24 ore su 24 reperibili, dove ci portiamo il lavoro a casa, dove dobbiamo essere sempre produttivi altrimenti ci sentiamo in colpa, questa locandina vuole essere un fondamentale reminder: rallenta".