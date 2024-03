’The economy of Francesco’. Letture no-stop per la pace

ASSISI – ’ The Economy of Francesco’ oggi legge la pace. Sarà possibile seguire la maratona ’Ask for Peace’ dalle 8 di oggi sul canale internazionale You Tube di EoF. Terra Santa, Cile, Iraq, Perù, Italia, Brasile, Norvegia e molti altri i paesi coinvolti in 12 ore no stop di letture, riflessioni, testimonianze, preghiera, musica. "L’arte, e la letteratura in particolare – spiegano gli organizzatori – ha saputo indagare ed esprimere la realtà dei conflitti armati in tutta la loro drammaticità, rilevandone strategie di potere, assurdità e sofferenze. Ma la letteratura è anche ricca di pagine che ci fanno capire come si prepara la pace, come la si pensa, come si evita che la guerra conquisti il nostro cervello e il nostro cuore".

La maratona di lettura promossa dai giovani economisti e imprenditori di Economy of Francesco per la pace è una catena di voci che leggono parole e storie di pace: le voci sono quelle dei lettori volontari, ragazzi, giovani e adulti; le parole sono quelle dei libri scritti da autori e autrici di tutto il mondo, brani di narrativa, poesia, interviste e molto altro. Quando la pace fatica a farsi strada adotta altre vie per alimentare il suo sogno di profezia. Incontri, marce, condivisioni di storie, azioni collettive e anche "maratone di lettura". Leggere e ascoltare la richiesta di pace: tra le persone, nella società in cui viviamo, tra gli Stati. Abbiamo bisogno di una pace raggiunta con mezzi di pace: il dialogo, la conoscenza delle ragioni dell’altro, il pensiero critico, il rifiuto della violenza.