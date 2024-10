Tesei, comincia la grande sfida: oggi convention all’Umbriafiere

PERUGIA – Parte oggi da Bastia Umbra alle 17 la campagna elettorale a presidente della Regione di Donatella Tesei. L’attuale governatrice leghista, che punta al secondo mandato, si presenterà ufficialmente in un incontro pubblico a Umbria Fiere. Insieme a Tesei saranno presenti tutti gli esponenti delle forze di centrodestra che la sostengono, ovvero Lega, Fratelli d’Italia, Forza Italia, Noi Moderati, Udc, Alternativa Popolare e la Lista civica Tesei. Intanto la governatrice è intervenuta all’incontro con la dirigenza di Coldiretti a Palazzo di Assisi. "In questi anni abbiamo lavorato in prospettiva, guardando all’Umbria futura, realizzando diversi interventi a sostegno del comparto agricolo – ha ricordato Tesei – Abbiamo valorizzato le nostre eccellenze agroalimentari, che giocano un ruolo importante anche per il turismo. Ma un’azienda agricola deve essere sostenibile dal punto di vista ambientale ed economico. E oggi, in discontinuità con il passato, possiamo dire di avere gettato le basi per una transizione del settore verso una vera sostenibilità generale".